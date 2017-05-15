У iPhone скоро можуть з’явитись електронні SIM-карти

Компанія Apple через кілька років – до 2019 року планує розміщувати в моделях iPhone електронні SIM-карти. Про це пише Нyser із посиланням на оцінки аналітичної компанії IHS.

Зазначається, що вбудована SIM-карта дозволить власнику iPhone самостійно обирати оператора і тарифний план, однак, вибір буде контролювати виробник пристрою. Це означає, що Apple повинна почати переговори з операторами з позиції продавця тарифів.

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Наразі eSIM активно використовується тільки в iPad.

На першому етапі eSIM може знайти застосування в сегменті брендованих операторських смартфонів. Відсутність слота для SIM-карти гарантує стільниковому провайдеру, що власник пристрою буде користуватися його послугами, а не введе код розблокування і піде до конкурента.