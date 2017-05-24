В Україні провели випробування прив'язного коптера "Око-М" (фото)

"Матриця технологій" провела випробування прив'язного коптера "Око-М". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Касьянов.

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"Така схема дозволяє апарату перебувати на заданій висоті у заданій точці годинами і цілодобово. Фактично це літаюча спостережна вишка, літаюча РЛС, літаюча станція РЕБ, ретранслятор", - йдеться у його повідомленні.

На відміну від великого "Ока" вантажопідйомністю 10 кг, "Око-М" бере на борт "лише" кілька кілограмів - модуль денної та нічної оптики, але має менші розміри, меншу споживану потужність й високу мобільність.

Раніше Касьянов повідомляв, що українські волонтери розробили новий багатофункціональний безпілотник.