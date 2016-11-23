В Україні створили унікальний безпілотник (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Касьянов.

"Ми побудували реально унікальний безпілотник. Цей великий коптер може літати кілька годин, покривати відстань у сотні кілометрів і брати на борт десятки кілограм вантажу. Без жартів й хвастощів - ця фантастична штука дійсно розроблена й зроблена в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, тестові випробування підтвердили правильність інженерних розрахунків й заявлені тактико-технічні характеристики.

"Апарат може використовуватися у військових цілях як носій різної зброї - керованих і некерованих ракет, дистанційно керованих кулеметних вогневих точок, радіолокаційних станцій, систем радіоелектронної боротьби, для розмінування місцевості, для доставки боєкомплекту, ретрансляції сигналів, в перспективі - для евакуації поранених і перекидання бійців сил спеціальних операцій", - розповів волонтер.

Раніше в Донецькій області силами Антитерористичної операції було знешкоджено БпЛА ЗС РФ типу "Орлан-10".