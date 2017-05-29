Intel випустить 18-ядерний процесор

Компанія Intel може випустити 18-ядерний процесор Intel Core i9-7980XE. Разом із цим виробник виготовить нові чіпи Core i9-7940X і i9-7960X з 14 і 16 ядрами відповідно, пише VideoCardz.

Core i9-7980XE відноситься до сімейства CPU Skylake-X, сумісний з материнськими платами LGA 2066. Він містить 44 лінії PCI Express 3.0 і чотириканальний контролер оперативної пам'яті DDR4 2666. Система охолодження повинна бути розрахована на відведення 165 Вт теплової потужності.

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Наголошується, що 18-ядерний Core i9-7980XE стане відповіддю Intel на 16-ядерний Threadripper від AMD. Передбачається, що нові чіпи лінійки i9 з 14, 16 і 18 ядрами вийдуть восени 2017 року. Однак ціна та інші характеристики залишаються невідомі.

За інформацією ряду джерел, перші три процесори нової лінійки i9 представлять на виставці E312 червня 2017 року. Core i9-7800X, i9-7820X і i9-7900X отримають 6, 8 і 10 ядер відповідно. Модель Core i9-7920X c 12 ядрами Intel анонсує в серпні.