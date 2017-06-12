Microsoft представила найпотужнішу консоль в світі

Компанія Microsoft представила нову консоль під назвою Xbox One X, яка стала найпотужнішою в світі, про це на прес-конференції в рамках виставки Е3 заявили представники компанії.

Читайте такожMicrosoft випустила нову операційну систему Windows 10 SРаніше консоль була відома під кодовою назвою Project Scorpio.

За словами представників компанії, консоль зможе запускати ігри роздільною здатністю 4К і частотою кадрів в 60 fps завдяки потужності графічної карти в шість терафлопс, передає Lenta.ru. Для порівняння, продуктивність PS4 Pro становить 4,2 терафлопса.

Крім цього, Xbox One X є найкомпактнішою приставкою Microsoft. Вона буде сумісна з усіма аксесуарами, доступними для Xbox One S.