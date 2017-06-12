Microsoft запатентувала пристрій з гнучким дисплеєм

В новому патенті компанії Microsoft помітили зображення незвичайного пристрою з гнучким дисплеєм.

Новий пристрій більше схожий на смартфон або складаний планшет, ніж на повнорозмірний планшет, пише Новое время з посиланням на Gizmochina.

Місце згину дисплея оснащене шарнірами, а також магнітами. Джерело пише, що пристрій може згинатися в обох напрямках.

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У розгорнутому на 180 градусів варіанті, внутрішні екрани пристрою пропонують єдиний користувальницький інтерфейс. В інших конфігураціях, незвичайний гаджет може надати користувачам окремі інтерфейси на кожному дисплеї.

"Незважаючи на те, що, як видається, це цікавий пристрій, немає ніяких підтверджень того, що конструкція, описана в новому патенті з'явиться в кінцевому підсумку в якості реального пристрою", - зазначили журналісти.