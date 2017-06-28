Масова кібератака вірусом Petya досі не припинилася - Європол
На даному етапі неможливо назвати кількість жертв, що піддалися зараженню.
Масова хакерська атака вірусом Petya все ще не зупинена. Про це заявили офіційні представники Європолу.
"Атака призвела до зараження комп'ютерів по всьому світу і досі не зупинена... Європол створив терміновий координаційний центр і в даний час активно контролює поширення вимагання... На даному етапі неможливо назвати кількість жертв, що піддалися зараженню", — наголошується в заяві.
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Відзначається, что цей вірус схожий на попередню атаку вірусу WannaCry, але більш складний.
"Є чіткі збіги з атакою WannaCry, але є також ознаки більш складної атаки, призначеної для використання різних вразливостей. Це демонстрація того, як масштабно розвивається кіберзлочинність і, знову ж таки, нагадування компаніям про важливість прийняття відповідних заходів кібербезпеки", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд інших великих підприємств.