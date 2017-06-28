Масова кібератака вірусом Petya досі не припинилася - Європол

Масова хакерська атака вірусом Petya все ще не зупинена. Про це заявили офіційні представники Європолу.

"Атака призвела до зараження комп'ютерів по всьому світу і досі не зупинена... Європол створив терміновий координаційний центр і в даний час активно контролює поширення вимагання... На даному етапі неможливо назвати кількість жертв, що піддалися зараженню", — наголошується в заяві.

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Відзначається, что цей вірус схожий на попередню атаку вірусу WannaCry, але більш складний.

"Є чіткі збіги з атакою WannaCry, але є також ознаки більш складної атаки, призначеної для використання різних вразливостей. Це демонстрація того, як масштабно розвивається кіберзлочинність і, знову ж таки, нагадування компаніям про важливість прийняття відповідних заходів кібербезпеки", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд інших великих підприємств.