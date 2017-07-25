В Україні виявили новий небезпечний вірус

Антивірус Dr.Web попередив про поширення банківської вірусної програми BankBot, якою заразилися смартфони на Android в десятках країн, в тому числі в Україні. Про це пише Liga.net. Як зазначають розробники Доктор Веб, троянець Android.BankBot.211.origin змушує користувачів надати йому доступ до спеціальних можливостей (Accessibility Service).

Читайте такожМіносвіти звинувачує вірус "Petya.A" у проблемах з електронною базою для абітурієнтівAndroid.BankBot.211.origin поширюється під виглядом нешкідливих додатків, наприклад, програвача Adobe Flash Player, пишуть розробники. Він може демонструвати фальшиві вікна для входу в системи інтернет-банкінгу, платіжні системи та магазин Google Play. Крім того, шкідлива програма може викрадати логіни, паролі та іншу важливу інформацію.

Спочатку вірус атакував тільки жителів Туреччини, але тепер загрожує користувачам десятків країн.

Раніше повідомлялося, що дослідники антивірусної компанії ESET виявили adware-кампанію Stantinko, яка діє з 2012 року і вразила за цей час понад 100 тис. пристроїв в Україні.