Масштабна хакерська атака в Україні: фахівці назвали мету вірусу Petya

Метою віруса Petya, який атакував низку українських компаній і банків, були не гроші, а знищення файлів. Про це свідчать висновки компанії Cisco, передає Економічна правда.

Як повідомляється, раніше підрозділ Cisco Talos, що спеціалізується на дослідженні й аналізі загроз у сфері інформаційної безпеки, спостерігав зловмисників, які націлювалися на українські установи, намагаючись використати вайпер Black Energy для знищення даних, а у випадку невдалої спроби переходили на варіант з вірусом-здирником.

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Фахівці також з високою імовірністю встановили, що наміри зловмисників, які стоять за вірусом Petya, - руйнівні, а не економічно вмотивовані.

Тобто напад був виконаний не заради вимагання грошей, а з руйнівними цілями.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси й локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, яка розповсюджує вірус Petya.A, що блокує роботу комп'ютерних систем.