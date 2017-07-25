У Дубаї замовлення додому доставлятимуть дрони

Нова технологія доставки їжі та персональних замовлень за допомогою безпілотних літальних апаратів буде випробувана в Дубаї, повідомляють "Російські Емірати". В даний час опрацюванням нового розумного сервісу займаються еміратська компанія Space Autonomous Drones і американська Skycart.

Читайте такожСервіс літаючого таксі може з'явиться в ОАЕОчікується, що технологія стане революційною для логістичного сервісу: дрони будуть доставляти товари з магазину, ресторану або запчастини в лічені хвилини після замовлення. Вантажі вагою не більше 5 кг будуть доставлятися по всій території ОАЕ.

Як очікується, сервіс запустять в 2018 році і спочатку він буде випробуваний в шести районах Дубая. В даний час компанія Space Autonomous Drones вивчає можливості для співпраці з компаніями Emirates Post, Souq, DHL, Amazon, UPS, Aramex і Alibab Group.