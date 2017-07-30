ЗМІ дізнались перші подробиці про китайського безпілотного "вбивцю кораблів"

У Китаї створюють ударний безпілотний екраноплан, який, швидше за все, будуть використовувати як зброю проти флоту. Чутки про розробку, що ширились із травня 2017 року, підтвердились, а перші технічні деталі опублікувало авторитетне військове видання Jane's 360, пише Naked Science.

Читайте такожГенетики знайшли нащадків біблійного народу на території сучасного Лівану

Повідомляється, що БПЛА CH-T1 створюється силами Китайської аерокосмічної академії аеродинаміки. Довжина экраноплана — 5,8 м.

"Спереду апарат схожий на звичайну ракету: він має циліндричний фюзеляж і головну частину, де, ймовірно, знаходиться радар. У задній частині можна бачити V-образне хвостове оперення. З боків розташовані невеликі крила", - сказано в статті.

За наявними даними, максимальна злітна маса CH-T1 становить 3 тис. кг. Однак маса прототипу, випробуваного Китаєм, менша. Планується, що екраноплан отримає турбореактивний або турбовентиляторний двигун. Він буде розвивати швидкість понад 800 км/год, а висота польоту складе від 1 до 6 м над морем. Про перспективи серійного виробництва й терміни прийняття на озброєння ударного БПЛА нічого не повідомляється.

Видання зазначає, що пілотовані екраноплани активно розробляли в СРСР. Їх, зокрема, бачили в якості ефективної протикорабельної зброї. Зараз повідомляється, що китайська розробка, імовірно, матиме таке ж призначення.