Програмісти розповіли, які дані про користувачів збирає додаток ВКонтакте

Мобільний додаток «ВКонтакте», який віднедавна заборонений в Україні, збирає і передає інтернет-компанії, яка розробила його, дані про користувачів. Крім інформації про пристрій і його операційну систему додаток передає компанії «ВКонтакте» перелік встановлених користувачем програм, дані про його місцезнаходження, список точок доступу мереж WiFi. Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням на програміста з Санкт-Петербурга Владислава Велюга, який проаналізував роботу додатку.

Також він передає Mail.ru Group (володіє соцмережею «ВКонтакте») назву мобільного оператора, ідентифікаційні номери sim-картки та мобільного телефону.

У той же час представник компанії Євген Красніков заявив, що «ВКонтакте» ніколи не приховувала, що збирає таку інформацію для реклами, оптимізації, рекомендацій. Будь-яка соцмережа фіксує і аналізує величезну кількість даних, щоб покращувати персональну видачу контенту, продовжує він. У кожного типу даних є власне конкретне завдання. Наприклад, за зміну ідентифікаційного коду sim-картки можна зрозуміти, чи змінювався у користувача телефон, і вирішити, чи відправляти йому код для валідації, пояснює Красніков.

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Дані про геолокацію «ВКонтакте» збирає при роботі з аудіозаписами: не всю музику, захищену авторським правом, можна слухати за межами зони дії контрактів з правовласниками. Оскільки ці дані деперсоналізовані, з юридичної точки зору персональними даними вони не є, випливає зі слів Краснікова.

Представник Mail.ru Group повідомив, що дані збирає модуль мобільного аналітики myTarget – він загальнодоступний. Наприклад, ідентифікаційний номер мобільного телефону потрібний для верифікації користувача та відсіювання ботів, тип з'єднання – для аналізу поведінки програми на різних типах з'єднання (WiFi/мобільна мережа).

MyTarget відправляє дані на сервери Mail.ru Group для обробки і аналізу, потім повертає зашифровані звіти компанії «ВКонтакте». Він не прокоментував, чи має Mail.ru Group доступ до всіх зібраних даних або лише до тих, які доступні для myTarget.

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Аналогічні дані так чи інакше збирає практично будь-який великий додаток, оскільки це єдине джерело зворотного зв'язку з користувачем, каже представник Mail.ru Group.

Як відомо, президент України Петро Порошенко підписав указ, який передбачає, зокрема, блокування доступу до російських соцмереж. Документ, який наказує блокування низки ресурсів українськими інтернет-провайдерами, набув чинності 17 травня.

За його словами, заборонені в Україні "ВКонтакте" і Mail.ru "широко використовуються російськими спецслужбами для просування російської пропаганди і проведення спеціальних інформаційних операцій проти України і її громадян".