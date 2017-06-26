Майже 60% українців не підтримують блокування російських сайтів – опитування

45% опитаних українців підтримують заборону "георгіївської" стрічки в країні, водночас, майже 60% не підтримують заборону російських сайтів.

Про це йдеться у переданих агентству УНІАН результатах дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Так, майже 40% опитаних українців не підтримують заборону "георгіївської" стрічки в Україні, 17% - не визначилися. Найбільше підтримують заборону на заході, люди молодого і середнього віку, виборці "Свободи".

"Майже 60% не підтримують заборону російських сайтів в Україні, зокрема, "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс". Чверть - підтримують, 20% - не визначилися. Найбільше підтримують заборону на заході, люди з вищим рівнем освіти, виборці "Свободи", "БПП "Солідарність" і "Громадянської позиції", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що 65% користуються Інтернетом мінімум раз на тиждень, 32% - не користуються взагалі. Найчастіше ним користується молодь, виборці "Самопомочі", "Опозиційного блоку", "БПП "Солідарність" та "Громадянської позиції".

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Водночас, 48% опитаних користуються мережею "Facebook", 44% - "ВКонтакте", 43% - "Одноклассники", 12% - "Іnstagram", 8% - "Twіtter", 8% - іншою, 16% - не користуються соцмережами. Мешканці заходу частіше користуються "Facebook", жителі півдня - "ВКонтакте" та "Одноклассники". 3% - не мають думки з цього приводу.

Дослідження було проведене 22-31 травня на замовлення журналу "Фокус". Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність - 3000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження - не більше 1,8%.