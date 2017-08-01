У США обдурили фанатів "Гри престолів" заради експерименту (відео)

Професор Каліфорнійського університету в Берклі Ебігейл Де Коснік опублікувала коротке відео, в якому показала, з якою інтенсивністю викачуються піратські копії нових серій «Гри престолів».

У рамках експерименту вона опублікувала в Мережі 72 торрент-файли, замаскованих під епізоди серіалу, а потім відстежила інтенсивність і географію їх скачування, пише The Next Web.

Отримані результати вона помістила на світову мапу і перетворила в чотирихвилинне відео.

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За словами Де Коснік, у перші дні після виходу сьомого сезону «Гри престолів» нові серії подивилися близько 12,2 млн людей. 1,77 млн (або 14,5%) з них робили це, порушуючи закон.

Нагадаємо, що «Гра престолів» вже декілька років вважається найпопулярнішим серіалом за кількістю піратських скачувань. Один з таких рейтингів ведуть автори сайту TorrentFreak. Раніше вони підрахували, що в минулому році головними конкурентами «Ігри престолів» були «Ходячі мерці» і «Західний світ».