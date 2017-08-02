Facebook розробляє пристрій для спілкування по відеозв'язку - Bloomberg

Facebook розробляє пристрій, призначений для переговорів по відеозв'язку. Його можуть представити навесні 2018 року, пише Bloomberg.

Як розповіли джерела видання, планується, що пристрій буде мати сенсорний дисплей розміром приблизно з екран середнього ноутбука, а також камеру, здатну реагувати на рух. Він призначений для застосування в домашніх умовах.

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Перша демонстрація продукту очікується на профільній конференції F8, яка відбудеться навесні 2018 року. Прототипи вже створені, їх використовують в пробному режимі.

Як зазначає Bloomberg, Facebook також працює над ще однією новинкою - "розумним" голосовим динаміком для управління домашньою технікою. Компанія намагається залучити до реалізації цього проекту досвідчених співробітників Apple.

Раніше деякі фірм представили свої пристрої такого типу. У їх числі динамік Google Home, який працює на основі електронного помічника Google Assistant.

Обидва пристрої розробляють на базі експериментального виробничого комплексу Facebook під назвою Building 8. Як очікується, вони будуть працювати на операційній системі Android. Офіційних підтверджень з боку Facebook з приводу даних новинок поки не надходило.