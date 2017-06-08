Нова версія Android для смартфонів вийде в серпні

Гаджети Pixel від Google першими отримають оновлення прошивки до Android O. Це станеться, ймовірно, вже в перші тижні серпня.

Про це повідомив творець профільного ресурсу Android Police Девід Раддок, пише Techradar.

The official OTA to Android O for Pixel will likely drop in the first week or two of August. A bit earlier than Nexuses / Nougat last year. — David Ruddock (@RDR0b11) 6 червня 2017 р.

Найімовірніше, Google Pixel і Pixel XL отримають оновлення до нової версії ОС одночасно.

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Деякі виробники пристроїв вже встигли оголосити, яким з їх смартфонів і планшетів також варто чекати оновлення. Серед них OnePlus 3 і OnePlus 3Т, а також Nokia 3, Nokia 5 і Nokia 6.

Версія Android O повинна принести ряд нових функцій, в числі яких режим, картинка-в-картинці, адаптовані іконки і нова система управління повідомленнями.

Нагадаємо, раніше Samsung офіційно представив смартфон Galaxy S8.