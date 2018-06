Нова версія Android для смартфонів вийде в серпні

Гаджети Pixel від Google першими отримають оновлення прошивки до Android O. Це станеться, ймовірно, вже в перші тижні серпня.

Про це повідомив творець профільного ресурсу Android Police Девід Раддок, пише Techradar.

The official OTA to Android O for Pixel will likely drop in the first week or two of August. A bit earlier than Nexuses / Nougat last year.