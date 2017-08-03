З гаманців вірусу-здирника WannaCry забрали всі гроші

Біткоїн-гаманці вірусу-здирника WannaCry спустошені. У ніч на 3 серпня хтось провів сім транзакцій й вивів всі 142 тисячі доларів у біткоїнах. Транзакції зафіксував бот видання Quartz, передає Медуза.

Всі перекази були проведені протягом 15 хвилин. Quartz зазначає, що гроші, швидше за все, пройдуть через ланцюжок інших биткоин-гаманців, щоб приховати кінцевого одержувача.

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До цього з гаманців нічого не знімали з моменту початку вірусної атаки 12 травня. Останнє поповнення гаманця на 606 доларів (ймовірно, черговий викуп) сталося 24 липня.

Нагадаємо, вірус WannaCry почав масово блокувати комп'ютери на базі Windows по всьому світу 12 травня. Дані на жорсткому диску шифрувалися, а за їхнє повернення вірус вимагав перерахувати на викуп біткоїн-гаманці. Збитки від атаки оцінили у мільярд доларів.