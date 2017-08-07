Сьогодні українці зможуть побачити місячне затемнення (відео)

Сьогодні тінь від сонця на півтори години частково закриє Місяць.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Для України затемнення Місяця почнеться приблизно о пів на десяту вечора. Видовище обіцяють яскраве: тінь прикриє південну четвертинку супутника Землі, а освітлена частина Місяця стане яскраво-червоного кольору.

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А вже за два тижні відбудеться і сонячне затемнення, але побачити його зможуть лише жителі США.