Сьогодні українці зможуть побачити місячне затемнення (відео)
12:05, 07 серпня 2017Наука та IT
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Вже за два тижні відбудеться і сонячне затемнення, але побачити його зможуть лише жителі США.
Для України затемнення Місяця почнеться приблизно о пів на десяту вечора / Скріншот
Сьогодні тінь від сонця на півтори години частково закриє Місяць.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Для України затемнення Місяця почнеться приблизно о пів на десяту вечора. Видовище обіцяють яскраве: тінь прикриє південну четвертинку супутника Землі, а освітлена частина Місяця стане яскраво-червоного кольору.
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А вже за два тижні відбудеться і сонячне затемнення, але побачити його зможуть лише жителі США.
Сьогодні тінь від сонця на півтори години частково закриє Місяць
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