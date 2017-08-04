Найдовше повне затемнення Сонця в історії: NASA переслідуватиме тінь Місяця на бомбардувальниках

Оскільки повне сонячне затемнення 21 серпня з нерухомої точки на Землі можна буде спостерігати не більше 160 секунд, NASA збирається продовжити цей час, використавши два літаки з телескопами, які будуть "переслідувати" тінь Місяця. Про це повідомляє видання Gizmodo.

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Телескопи з камерами, призначеними для спостереження і зйомки фото, відео та температурної "картинки" астрономічного явища і планети Меркурій (його буде набагато краще видно на темному небі), нестимуть два сильно модифікованих бомбардувальники WB-57F.

Навіть на максимальній швидкості понад 965 км/год, WB-57F не будуть годинами "купатися" в тіні Місяця. Вона мчатиме поверхнею нашої планети зі швидкістю понад 3861 км/год. Таким чином, кожен з літаків, які вилетять з космічного центру Johnson Space у Х'юстоні, отримає приблизно 3,5 хвилини на зйомку, перш ніж опиниться поза тінню.

Повне сонячне затемнення дає вченим рідкісну можливість вивчити атмосферу Сонця, особливо його корону, яка нагрівається до мільйонів градусів, хоча фактична поверхня зірки має температуру всього в кілька тисяч. Затемнення якщо не допоможе розібратися, що викликає цю дивну різницю температур, то хоча б дасть шанс краще зрозуміти, що там відбувається.