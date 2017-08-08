Жителі Землі спостерігали за частковим місячним затемненням (фото, відео)

Увечері в понеділок, 7 серпня, в Європі, Африці, Азії і Австралії можна було спостерігати часткове місячне затемнення.

Найкраще затемнення було видно о 21:30 за київським часом.

Спостерігати за цим явищем можна було в телескоп або бінокль, також його можливо помітити неозброєним оком за умови гарної погоди.

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Так, читачі УНІАН, під час трансляції затемнення поділились, що в Україні на сході і півдні затемнення було досить добре видно, у таких містах, як Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг. А ось в Києві, центрі та на заході - практично не спостерігалось через високу хмарність і дощ.

Тінь від Землі закриває південну чверть повного Місяця. Освітлена частина біля межі тіні може здаватися червоною тому, що супутник навіть в разі затемнення продовжує освітлюватися, але по дотичній.

Наступне місячне затемнення відбудеться 31 січня 2018 року.