В мережу "злили" фото реального iPhone 8 у новому кольорі

У мережі опублікували перше реальне фото нового iPhone 8 у незвичному кольорі – мідному, передає The Inquirer з посиланням на соцмережі КНР Weibo.

На фото видно смартфони у трьох кольорах – білому, чорному та мідному. Згідно із світлинами, на задній панелі смартфона відсутній сканер відбитків пальців.

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Джерела повідомляють, що планується три версії смартфона – люксовий iPhone 8 із OLED-екраном 5,8 дюймів, також смартфон із 4,7-дюймовим LCD-дисплеєм та із 5,5-дюймовим LCD-екраном.

Як повідомляв УНІАН раніше, у коді прошивки розумної колонки HomePod від Apple знайшли підтвердження чуток про iPhone 8. У ПЗ згадується новий спосіб захисту, а також міститься зображення смартфона.

Розробники виявили, що в прошивці безліч разів повторюється рядок BKFaceDetect, який, найімовірніше, належить до системи розпізнавання обличчя. За чутками, вона буде працювати на основі інфрачервоної камери, скануючої обличчя.