Розпізнавання обличчя і безрамковий дисплей: Apple випадково розкрила особливості iPhone 8 (фото)

У коді прошивки розумної колонки HomePod від Apple знайшли підтвердження чуток про iPhone 8. У ПЗ згадується новий спосіб захисту, а також міститься зображення смартфона. Про це пише The Verge.

Розробники виявили, що в прошивці безліч разів повторюється рядок BKFaceDetect, який, найімовірніше, належить до системи розпізнавання обличчя. За чутками, вона буде працювати на основі інфрачервоної камери, скануючої обличчя.

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I can confirm reports that HomePod's firmware reveals the existence of upcoming iphone's infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ — Steve T-S (@stroughtonsmith) July 31, 2017

Крім того, в коді було знайдено схематичне зображення iPhone 8. Так, смартфон отримає екран на всю фронтальну панель з мінімальними рамками.

The bezel-less iPhone image can be extracted from Payment_glyph_phone-D22.caar in PassKitUIFoundation.framework with the code pictured pic.twitter.com/HAyDO0E931 — Steve T-S (@stroughtonsmith) July 31, 2017

Як відомо, iPhone 8 буде анонсований на щорічній презентації Apple восени 2017 року. За чутками, він отримає новий дизайн, безрамковий 5,8-дюймовий дисплей, бездротову зарядку і вбудований в екран сканер відбитків пальців.

УНІАН повідомляв, що нові iPhone можуть залишитися без датчика відбитків пальців.