Розпізнавання обличчя і безрамковий дисплей: Apple випадково розкрила особливості iPhone 8 (фото)

13:08, 31 липня 2017
Наука та IT
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iPhone 8 буде анонсований на щорічній презентації Apple восени 2017 року.

За чутками, система розпізнавання осіб буде працювати на основі інфрачервоної камери, скануючої особа / bgr.com

У коді прошивки розумної колонки HomePod від Apple знайшли підтвердження чуток про iPhone 8. У ПЗ згадується новий спосіб захисту, а також міститься зображення смартфона. Про це пише The Verge.

Розробники виявили, що в прошивці безліч разів повторюється рядок BKFaceDetect, який, найімовірніше, належить до системи розпізнавання обличчя. За чутками, вона буде працювати на основі інфрачервоної камери, скануючої обличчя.

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Крім того, в коді було знайдено схематичне зображення iPhone 8. Так, смартфон отримає екран на всю фронтальну панель з мінімальними рамками. 

Як відомо, iPhone 8 буде анонсований на щорічній презентації Apple восени 2017 року. За чутками, він отримає новий дизайн, безрамковий 5,8-дюймовий дисплей, бездротову зарядку і вбудований в екран сканер відбитків пальців.

УНІАН повідомляв, що нові iPhone можуть залишитися без датчика відбитків пальців.

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Теги: #зображення iPhone 8#дизайн iPhone 8#дисплей iPhone 8