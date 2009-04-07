Путін назвав минулий рік проривним для розвитку Рунету

Минулий рік став проривним для поширення інтернету в Росії. Про це заявив прем`єр-міністр Володимир Путін, виступаючи в Держдумі із звітом про роботу уряду. За його словами, регулярний доступ до Мережі мають п`ятдесят мільйонів осіб, тобто третина населення країни.

Близько року тому, виступаючи на Російському інтернет-форумі, президент Дмитро Медведєв заявляв, що в Росії 40 мільйонів користувачів Мережі. Таким чином, за рік кількість рунетників зросла на 10 мільйонів.

Ці дані розходяться з інформацією інших дослідників. Зокрема, за даними TNS Росія, в лютому 2009 року в інтернет у Росії хоч би раз зайшли 27,4 мільйона осіб. Якщо дані уряду і TNS коректні, то приблизно половина користувачів Рунету заходить до Мережі рідше разу на місяць. Щодня в інтернет, за інформацією TNS, заходить 11,1 мільйона росіян. А за даними фонду "Громадська думка", піврічна аудиторія Рунету становить близько 34 мільйонів чоловік.

Лента.ру