Google назвав дату виходу нової версії Android
Компанія вже запустила сайт із зворотним відліком до початку презентації.
Нова версія операційної системи Android O буде випущена 21 серпня – у день сонячного затемнення, повідомляє ZN.ua з посиланням на заяву Google.
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"21 серпня сонячне затемнення пройде над усією територією США вперше з 1918 року. Android допоможе вам випробувати це природне явище історичне, щоб ви могли більше дізнатися про затемнення і розраховувати на великий день — коли ви зустрінетеся з наступною версією Android і всіма її супер новими потужностями", - йдеться в повідомленні.
Компанія вже запустила сайт з зворотним відліком до початку презентації, яку можна буде подивитися онлайн.
Як повідомляв УНІАН, першими оновлення прошивки до Android O отримають гаджети Pixel від Google.