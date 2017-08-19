Google назвав дату виходу нової версії Android

Нова версія операційної системи Android O буде випущена 21 серпня – у день сонячного затемнення, повідомляє ZN.ua з посиланням на заяву Google.

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"21 серпня сонячне затемнення пройде над усією територією США вперше з 1918 року. Android допоможе вам випробувати це природне явище історичне, щоб ви могли більше дізнатися про затемнення і розраховувати на великий день — коли ви зустрінетеся з наступною версією Android і всіма її супер новими потужностями", - йдеться в повідомленні.

Компанія вже запустила сайт з зворотним відліком до початку презентації, яку можна буде подивитися онлайн.

Як повідомляв УНІАН, першими оновлення прошивки до Android O отримають гаджети Pixel від Google.