Вчені NASA слідкуватимуть за сонячним затемненням на реактивних літаках

Вчені слідкуватимуть за сонячним затемненням, що відбудеться 21 серпня, з неба. Фінансована NASA команда слідуватиме за тінню Місяця над східною частиною США на двох спеціально оснащених реактивних літаках "WB-57F", пише Голос Америки.

Літаки піднімуться у повітря з космічного центра NASA ім. Джонсона в Х'юстоні, штат Техас, і пролетять над штатами Місурі, Іллінойс і Теннессі, на висоті у 50,000 футів (близько 15,000 метрів).

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Таким чином, вчені зможуть слідкувати за затемненням у три рази довше, ніж із Землі. Це надасть їм рідкісну можливість зробити розширені спостереження.

На носах літаків будуть розміщені телескопи. Завдяки цьому вчені зроблять унікальні знімки атмосфери Сонця.

Вони також слідкуватимуть за Меркурієм та зроблять першу теплову карту планети.