У Колорадо знайшли останки трицератопса віком 66 мільйонів років

В американському штаті Колорадо на будівельному майданчику були виявлені останки динозавра — трицератопса, повідомляє газета The Washington Post.

Куратор музею природи і науки Денвера Джо Сертіч розповів, що рідкісна знахідка, зроблена будівельниками, представляє один із трьох черепів трицератопсів, розкопаних вздовж фронтального хребта Колорадо. За його словами, цим скам'янілостям понад 66 млн років.

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«Як тільки ми відкрили його і зрозуміли, що це ріг трицератопса, а не тільки одна нога або частина стегна, це зробило знахідку дійсно захоплюючою», — сказав Сертіч.

Як повідомляв УНІАН, у Норвегії виявили останки птиці у віці 4200 років.