У Норвегії виявили останки птаха віком 4200 років
06:26, 05 серпня 2017Наука та IT
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Хороше збереження останків допоможе вивчити стан довкілля в той час, коли жив птах.
Ілюстрація / REUTERS
Співробітник Державної природної служби Норвегії виявив в горах останки птаха, що жив 4200 років тому. Про це повідомляє Еспресо з посиланням на NRK.
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Завдяки холоду рештки птаха добре збереглися. Учений з Норвезького університету природних і технічних наук Йорген Росволд повідомив, що знахідка унікальна.
Завдяки холоду рештки птаха добре збереглися / фото nrk.no
"Зазвичай, коли ми знаходимо останки древніх тварин, зберігається тільки шкура або кістки. Цей птах виглядає так, як ніби він помер минулого року", - заявив учений.
Відзначається, що хороше збереження останків допоможе вивчити стан довкілля в той час, коли жив птах.
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