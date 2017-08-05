У Норвегії виявили останки птаха віком 4200 років

Співробітник Державної природної служби Норвегії виявив в горах останки птаха, що жив 4200 років тому. Про це повідомляє Еспресо з посиланням на NRK.

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Завдяки холоду рештки птаха добре збереглися. Учений з Норвезького університету природних і технічних наук Йорген Росволд повідомив, що знахідка унікальна.

"Зазвичай, коли ми знаходимо останки древніх тварин, зберігається тільки шкура або кістки. Цей птах виглядає так, як ніби він помер минулого року", - заявив учений.

Відзначається, що хороше збереження останків допоможе вивчити стан довкілля в той час, коли жив птах.