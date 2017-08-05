У Норвегії виявили останки птаха віком 4200 років

06:26, 05 серпня 2017
Наука та IT
727 0

Хороше збереження останків допоможе вивчити стан довкілля в той час, коли жив птах.

Ілюстрація / REUTERS

Співробітник Державної природної служби Норвегії виявив в горах останки птаха, що жив 4200 років тому. Про це повідомляє Еспресо з посиланням на NRK.

Читайте такожПтах-сучасник динозавра мав пір'я, як у павича

Завдяки холоду рештки птаха добре збереглися. Учений з Норвезького університету природних і технічних наук Йорген Росволд повідомив, що знахідка унікальна.

фото nrk.no

"Зазвичай, коли ми знаходимо останки древніх тварин, зберігається тільки шкура або кістки. Цей птах виглядає так, як ніби він помер минулого року", - заявив учений.

Відзначається, що хороше збереження останків допоможе вивчити стан довкілля в той час, коли жив птах.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #птах віком 4200 років