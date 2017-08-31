Apple офіційно назвала дату презентації iPhone 8

Корпорація Apple почала розсилку запрошень на власну презентацію 12 вересня. На ньому очікується анонс нового iPhone, пише The Verge.

Крім iPhone 8, на прес-конференції, імовірно, представлять два інших смартфона: iPhone 7s і 7s Plus. Крім цього, планується презентація нових годиників Apple Watch з LTE-модулем, Apple TV з підтримкою 4К і HDR, а також більш докладну розповідь про iOS 11.

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У самому запрошенні не так багато деталей, спираючись на які можна було б будувати здогади про прийдешній захід. На ньому лише зазначається, що конференція відбудеться в театрі імені Стіва Джобса на території нового кампусу компанії. В ньому йдеться «Давайте зустрінемося у нас».

iPhone 8 повинен отримати новий дизайн із безрамковим 5,8-дюймовим екраном. За чутками, Apple позбавиться від сканера відбитків пальців Touch ID, на зміну якому прийде сканер особи. Також смартфон оснастять бездротовою зарядкою і оновленою подвійною камерою.