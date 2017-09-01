У Колорадо при закладці фундаменту виявили останки динозавра (відео)

У місті Торнтон (штат Колорадо) будівельна команда під час зведення нових споруд для тамтешньої поліції і пожежної служби виявила останки динозавра, повідомляє ТСН.

Читайте такожВчені назвали "динозавра Франкенштейна" втраченим ланкою еволюції За словами палеонтологів, трицератопсу, роги і плечові кістки якого відкопали з піщаного грунту, 66 млн років. Якщо не весь скелет, то принаймні більшу його частину планують реконструювати.

Тодд Барнс, директор відділу комунікацій Торнтона, зазначив: "Ми поспішали працювати, щоб зловмисники вандали не могли забрати кістки або ж пошкодити їх". Він також повідомив, що місце знахідки тепер цілодобово охороняється.

Вчені вважають, що трицератопси важили близько 6 тонн. Їх висота становила 3 метри, а довжина - близько 6 метрів. Ці травоїдні тварини рухалися дуже повільно, що перетворювало їх на легку здобич для значно більших м'ясоїдів, наприклад тиранозаврів.