Американська астронавтка повернулася на Землю після 288 днів у космосі

Американська астронавтка Пеггі Уітсон встановила рекорд за тривалістю перебування у космосі серед жінок-астронавтів та серед усіх американських космонавтів. Про це повідомляє Espreso з посиланням на NASA.

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Уітсон приземлилася разом з американським колегою Джеком Фішером та росіянином Федором Юрчихіним в Казахстані. Американська космонавтка перебувала на Міжнародній космічній станції з листопада впродовж 288 днів.

За три місії вона провела в космосі 665 днів. Після посадки усі троє астронавтів мають пройти стандартні медичні перевірки.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня вантажний космічний корабель Dragon прибув на Міжнародну космічну станцію і успішно здійснив стикування.