Космічна вантажівка Dragon прибула на МКС (відео)

Вантажний космічний корабель Dragon прибув на Міжнародну космічну станцію і успішно здійснив стикування, повідомляє NASA.

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14 серпня о 19:31 за Києвом із мису Канаверал компанія SpaceX запустила багаторазову ракету Falcon 9, яка вивела на орбіту Dragon. Це вже дванадцятий запуск «вантажівки» у рамках програми постачання МКС за контрактом Commercial Resupply Services (CRS) з космічним відомством США.

В герметичному відсіку доставили 1652 кг вантажу. Серед іншого там буде обладнання для станції, харчі та речі для екіпажу, а також матеріали для досліджень. Крім того, як повідомляв канал CNN, на вантажівці доставлять суперкомп'ютер Spaceborne Computer від Hewlett Packard Enterprise. Він може стати самим потужним, який коли-небудь працював в космосі.

На борту станції корабель проведе приблизно місяць. На Землю він повернеться з результатами експериментів і відпрацьованими матеріалами. Місія CRS-12 стане останньою, де використають космічний корабель Dragon першого покоління. Надалі місії хочуть виконувати за допомогою відновлених капсул космічного апарату. А потім - з другим поколінням вантажного корабля.

.@SpaceX#Dragon now moving at .02 meters per second toward station till it arrives 10 meters away for its capture. https://t.co/yuOTrZ4Jutpic.twitter.com/FM8KUi96V9 — Intl. Space Station (@Space_Station) 16 августа 2017 г.

Розроблений компанією SpaceX космічний корабель Dragon є єдиною у світі космічною «вантажівкою», яка може повернутися з МКС назад на Землю. Вона може доставити на борт станції корисне навантаження масою до 3310 кг, а назад повернутися з 2500 кг вантажів. Перший запуск корабля здійснили в 2010 році, з тих пір SpaceX провела ще 13 запусків, 12 з яких були успішними.

Аварією завершився дев'ятий політ корабля Dragon: ракета-носій Falcon 9 зруйнувалася через 2,5 хвилини після запуску. У самій SpaceX причиною невдачі назвали надлишковий тиск у баку з окислювачем верхньому ступені ракети.

Видання зазначає, що носій Falcon 9 входить в число найбільш економних ракет у світі. Зараз вартість запуску оцінюють у 62 млн доларів. Проте ціна може опуститися ще нижче у зв'язку з реалізацією концепції повертається першого ступеня.