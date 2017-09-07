Пов'язані із РФ хакери атакували енергокомпанії США та Європи - ЗМІ
Мова йде про направлення шкідливого програмного забезпечення американським, швейцарським та турецьким фірмам.
Група хакерів, яка імовірно пов’язана із Росією протягом двох років атакувала енергетичні компанії Європи та США. Про це повідомляє EUobserver з посиланням на звіт американської компанії Symantec.
Зазначається, що хакери намагались проникнути в компанії та спровокувати перебої у постачанні електроенергії.
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Як йдеться у звіті, хакерська група Dragonfly направила шкідливе програмне забезпечення американським, швейцарським та турецьким фірмам. Symantec не вказує, хто саме стоїть за Dragonfly, але у ФБР раніше повідомляли, що це російська розвідка.
Як повідомляв УНІАН раніше, український хакер під псевдонімом Profexer виступає свідком у справі про російське втручання в американські вибори. Ім'я хакера не розголошується. Відомо лише, що він розробляв різноманітні програми та продавав їх у так званому "даркнеті", тіньовому сегменті Інтернету. Одну з його розробок хакери і використали, щоб атакувати сайт американської партії. Чоловік сам прийшов у поліцію і надав всі необхідні дані. Тому зараз він є одним з основних свідків ФБР.