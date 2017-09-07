Пов'язані із РФ хакери атакували енергокомпанії США та Європи - ЗМІ

Група хакерів, яка імовірно пов’язана із Росією протягом двох років атакувала енергетичні компанії Європи та США. Про це повідомляє EUobserver з посиланням на звіт американської компанії Symantec.

Зазначається, що хакери намагались проникнути в компанії та спровокувати перебої у постачанні електроенергії.

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Як йдеться у звіті, хакерська група Dragonfly направила шкідливе програмне забезпечення американським, швейцарським та турецьким фірмам. Symantec не вказує, хто саме стоїть за Dragonfly, але у ФБР раніше повідомляли, що це російська розвідка.

Як повідомляв УНІАН раніше, український хакер під псевдонімом Profexer виступає свідком у справі про російське втручання в американські вибори. Ім'я хакера не розголошується. Відомо лише, що він розробляв різноманітні програми та продавав їх у так званому "даркнеті", тіньовому сегменті Інтернету. Одну з його розробок хакери і використали, щоб атакувати сайт американської партії. Чоловік сам прийшов у поліцію і надав всі необхідні дані. Тому зараз він є одним з основних свідків ФБР.