У Туреччині виявлено 2000-річну пляшечку для годування дітей (фото)

17:23, 12 вересня 2017
Наука та IT
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На території античного міста Парион в провінції Чанаккале, де знайшли посудину, тривають археологічні розкопки.

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В античному портовому місті Парион, що відноситься до елліністичної епохи і розташованому поблизу села Кемер в турецькій провінції Чанаккале, виявлено глиняний посуд віком 2000 років, який є давнім аналогом сучасних пляшечок для годування грудних дітей.

Читайте такожВ Єгипті знайшли нове поховання із стародавніми гробницямиПро це агентству «Анадолу» повідомив учасник археологічної експедиції в античному місті Парион, викладач факультету археології Університету Ататюрка Хасан Касаоглу. За його словами, розкопки ведуться на території стародавнього міста.

Археолог повідомив, що глиняний посуд, знайдений в дитячій могилі, має одну ручку і шийку.

http://aa.com.tr/

«Ця посудина використовувалися дві тисячі років тому в епоху римлян для годування грудних немовлят. Такі "пляшечки"ми знаходили в дитячих могилах і раніше», - сказав Касаоглу.

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Теги: #туреччині археологи#римська пляшечка годування