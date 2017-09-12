У Туреччині виявлено 2000-річну пляшечку для годування дітей (фото)

В античному портовому місті Парион, що відноситься до елліністичної епохи і розташованому поблизу села Кемер в турецькій провінції Чанаккале, виявлено глиняний посуд віком 2000 років, який є давнім аналогом сучасних пляшечок для годування грудних дітей.

Читайте такожВ Єгипті знайшли нове поховання із стародавніми гробницямиПро це агентству «Анадолу» повідомив учасник археологічної експедиції в античному місті Парион, викладач факультету археології Університету Ататюрка Хасан Касаоглу. За його словами, розкопки ведуться на території стародавнього міста.

Археолог повідомив, що глиняний посуд, знайдений в дитячій могилі, має одну ручку і шийку.

«Ця посудина використовувалися дві тисячі років тому в епоху римлян для годування грудних немовлят. Такі "пляшечки"ми знаходили в дитячих могилах і раніше», - сказав Касаоглу.