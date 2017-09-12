Більше не магазини: Apple Stores стануть навчальними та соціальними центрами

20:31, 12 вересня 2017
Наука та IT
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У корпорації хочуть перетворити магазини на громадський простір.

Ілюстрація / REUTERS

Поруч із презентацією нових продуктів Apple анонсувала і нову концепцію своїх магазинів, які стануть більше навчальними та соціальними центрами. Про це заявила голова Apple Retail Анджела Арендтс.

Вона підкреслила, що у Apple Store люди матимуть змогу спробувати нові продукти, дізнатися про нові сервіси.

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За словами Анджели магазини стануть схожими на громадський простір.

Як повідомляв УНІАН раніше, презентація нових продуктів корпорації проводиться в новому кампусі Apple Park, а саме в конференц-центрі, що отримав назву "театр Стіва Джобса". 

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Новина в сюжеті: Презентація нових iPhone
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