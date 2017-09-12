Презентація iPhone 8, iPhone X та всіх новинок Apple (подію завершено)

Компанія Apple на щорічному заході, присвяченому новим продуктам, нарешті почала презентацію нових айфонів. Відео та текстову трансляцію презентації iPhone 8 веде УНІАН.

Презентація айфона 8 вперше проводиться в новому кампусі Apple Park, а саме в конференц-центрі, що отримав назву "театр Стіва Джобса".

Ходять чутки, що iPhone 7 і 7 Plus отримають нове залізо і перетворяться в iPhone 8 і 8 Plus, а також і преміальний iPhone Х або iPhone Edition.

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Стосовно очікуваних характеристик нового смартфона - рамки навколо дисплея стануть практично непомітні, а сенсори, динамік і фронтальна камера трохи «наступить» на дисплей з боку верхньої межі.

Сам же гаджет стане скляний з металевою рамкою, як iPhone 4. Розташування камер на тильній стороні перейде у вертикальне положення, а не горизонтальне (як у айфона 7+). Кнопка Home, яка вже рік як припинила натискатися, зовсім пропаде в її звичному вигляді і тепер буде тільки у віртуальній формі. Разом з нею доведеться попрощатися і з сканером відбитків пальців.

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Також прогнозують і появу Face ID – сканування особи, що підтвердили програмісти. Згідно зі звітами, це повинно відбуватися дуже швидко і буде працювати навіть в темряві.

З IPS-матриці компанія перейде на OLED, чого з iPhone поки не траплялося. До того ж, на дисплеї буде реалізована технологія True Tone, яка буде «рухати» колірну температуру в залежності від освітлення.

Зміна матеріалу задньої кришки дозволить вмонтувати індукційну зарядку, що зараз неможливо без сумнівних сторонніх пристроїв або чохлів. Є також імовірність того, що iPhone 8 і 8 Plus теж отримають скляні «спинки» і можливість "заряджатися без проводів".

Кажуть, що преміальна версія iPhone буде стартувати з $1000.

Як відомо, на урочистому заході буде представлений не тільки новий айфон, але й інші оновлені продукти компанії.

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Також на заході можуть показати нові Apple Watch (третє покоління «розумних» годинників компанії може додати в можливостях) та Apple TV, які давно не оновлювалися.

Так, поточне покоління не підтримує дозвіл більше 1080p, що планують виправити вже в цьому році, дотягнувши можливості стримера до 4К-картинки. Все частіше з'являються пристрої з підтримкою HDR-відео. Нехай контенту поки що зовсім мало, тим не менш, технологія вже на слуху і, можливо, буде розвиватися. Відповідно до звітів, оновлені Apple TV зможуть впоратися з таким завданням.