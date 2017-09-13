Конкурент Facebook: українські програмісти анонсували запуск нової соцмережі ЄСвоє

Українські програмісти анонсували запуск нової соцмережі ЄСвоє. Про це повідомила Олександра Струмчинська в Facebook.

"Коли ви побачите масштабність проекту, то зрозумієте, що це не сайт "одноденка", а реальний конкурент не тільки російським соцмережам, але і Facebook", - сказано в повідомленні.

Реєстрація в новій соцмережі розпочнеться 29 вересня. Відмінностями від інших проектів стане доступ до легального контенту - кіно і музики. ЄСвоє має намір виконувати також функції бізнес-мережі, в якій "кожен користувач при необхідності зможе заробляти".

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На першому етапі нова команда розробників пообіцяла інтегрувати додатки: цікаві ігри і корисні програми.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська альтернатива "ВКонтакте" - Ukrainians - припинила своє існування.