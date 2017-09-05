Українська альтернатива "ВКонтакте" припиняє своє існування

Українська соцмережа Ukrainians, яка була покликана стати альтернативою забороненому «ВКонтакте» припиняє своє існування. Про це у Facebook повідомила одна із співзасновників проекту Олександра Струмчинська.

Вона зазначила, що керівництво компанії розробників відмовилось «не лише від самостійної розробки, але й від можливості її передачі будь-якій іншій стороні».

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«Мені дуже шкода, і я відверто прошу вибачення і дякую усім користувачам, які разом зі мною щиро вірили в реалізацію та успіх цього проекту», - написала Струмчинська.

Як повідомляв УНІАН раніше, на початку літа в Україні створили нову соцмережу - Ukrainians, засновники якої обіцяли кращу, ніж у ВКонтакте, безпеку даних користувачів. Тоді співзасновник проекту Олександра Струмчинська заявила, що від «ВКонтакте» українська соцмережа буде відрізнятися тим, що забезпечить безпеку даних.

"А що стосується Facebook, ми дамо людям контент, який вони хочуть найбільше - музику. Ми не будемо використовувати піратський контент. Тому працюємо над тим, щоб інтегрувати деякі музичні сервіси в нашу платформу", - зазначала Струмчинська.