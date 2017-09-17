Науковці знайшли доказ існування душі

Група науковців провела унікальне дослідження, завдяки якому змогли знайти докази того, що душа людини все-таки існує. Фахівці з’ясували, що душа є в тілі людини навіть тоді, коли мозок вже перестав функціонувати. Про це повідомляє dobryjlikar.

Професор Сем Парніа з Каліфорнійського технологічного інституту стверджує, що науковці уважно вивчали людей, які через пережиту катастрофу перебували в стані глибокої коми. Після того, як люди приходили до тями, вони стверджували, що все пам’ятали і навіть чули голоси. Пацієнти описували лікарям в точності, що вони відчували, коли мозкова діяльність повністю не функціонувала.

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Повідомляється, що науковці вивчали лише тих пацієнтів, у яких рівень кисню в тілі був в нормі, це важливо, оскільки мозок, позбавлений кисню, не в змозі запам’ятовувати те, що відбувається. Пацієнти розповідали про стан повного спокою, умиротворення, а також те, що вони бачили своїх загиблих родичів.