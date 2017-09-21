Вчені довели, що вовки розумніші від собак

Вчені з Центру вивчення вовків Віденського ветеринарного інституту суспільства Макса Планка показали, що вовки розуміють зв'язок між причиною та наслідком, а собаки - ні. Про це з посиланням на дослідження в журналі Scientific Reports пише Naked Science.

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Етологи взяли 12 вовків, 14 собак з бродячої зграї, 12 домашніх собак і провели з ними серію експериментів, в яких тварин перевіряли на кмітливість трьома різними способами. Використовували дві коробки: в одній лежали ласощі, щільно загорнуті в пластик так, щоб вовки й собаки не почули запаху, друга коробка була порожньою.

У першому експерименті перевіряли здатність тварин розуміти вказівки людей: чоловік показував на потрібну коробку, дивлячись тваринам в очі, і намагався її відкрити. У другому експерименті людина тільки виявляла інтерес до потрібної коробки, не дивлячись на звірів. У третьому людини не було, зате коробки рухалися так, щоб за звуком можна було зрозуміти, чи є щось всередині, чи ні.

"Комунікативні та поведінкові підказки від людини чудово розуміли і собаки, і вовки. Коли ж справа дійшла до ситуації, в якій потрібно було зробити висновок на основі спостережень, вовки виявилися кмітливішими: вони, на відміну від собак, явно розуміли зв'язок між шумом і наповненням коробки", — йдеться в статті.

Зазначається, що ці експерименти ставлять під сумнів припущення про те, що в ході одомашнювання собаки навчились краще, ніж їхні дикі родичі, розуміти сигнали людини.

"В природі вовкам доводиться покладатись на власні спостереження і кмітливість, а собакам, яких годує людина, це не потрібно; можливо, в ході доместифікації собаки втратили здатність розуміти зв'язок між причиною і наслідком. У той же час здатність до комунікації з людиною, можливо, є і у вовків, і у собак, і одомашнення не зіграло великої ролі в її розвитку", — прокоментував результати один з авторів дослідження Джуліан Брауера.

Раніше австрійські этологи довели, що, всупереч поширеній думці, вовки дружелюбніші до родичів, ніж собаки, рідше нападають на членів своєї зграї і більш схильні ділитися їжею.