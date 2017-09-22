Науковці вперше виявили істоту без мозку, яка може спати

Науковці знайшли вид медуз, які можуть спати навіть без наявності мозку. Про це повідомляє Еспресо з посиланням на видання The Washington Post.

Науковці раніше не думали, що медуза дійсно здатна спати. Проблема полягає у тому, що процес сну потребує важких мозгових процесів, а у цих істот його немає.

Попри це, останні дослідження показали, що медуза Cassiopea стала першою відомою твариною, яка здатна спати, не маючи при цьому мозку. З'ясувалося, що сон глибоко вкорінений в нашій біології й поведінці, які склалися на ранній стадії історії життя тварин та стали повсякденністю.

Тож навіть попри те, що сон для тварин може бути небезпечним (зокрема, вони стають вразливими перед нападом інших істот), він все одно є важливим для них. Адже, як пояснюють науковці, якщо б сон не був вигідний, то тварини б еволюціонували, навчившись не спати. Однак дослідження не раз показали, що тварини, позбавлені сну на вкрай довгий час, зрештою, помирають.