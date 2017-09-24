Європейські науковці відокремили від медицини гомеопатію

Рада європейських академій наук, що представляє різні країни, піддала різкій критиці гомеопатію і попередила, що реклама і використання гомеопатичних продуктів "може приносити велику шкоду", йдеться в 12-сторінковому документі органу, йдеться у заяві EASAC.

Рада підсумовувала результати наукових досліджень, оглядів і навіть парламентських звітів, які показали марність гомеопатичних засобів.

Так, у ньому наводиться витяг зі звіту британського парламенту, в якому підтверджується, що "системний огляд і мета-аналіз остаточно продемонстрував, що гомеопатичні продукти працюють не краще, ніж плацебо".

Важливим пунктом європейського заяви стало твердження про пряму шкоду, яку завдає гомеопатія людям, що споживають її. Твердження про безпеку гомеопатії - один з головних аргументів її адептів.

"Використання гомеопатичних засобів пацієнтом може перешкоджати пошуку більш підходящого, доказово обґрунтованого медичного лікування", - йдеться в документі.

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Крім того, її використання підриває довіру людей до доказової медицини, в разі, якщо «лікування» виявляється марним.

На основі наведених даних рада видала рекомендації країнам-членам Європейського Союзу щодо реклами і продажу гомеопатії.

Так, національні організації охорони здоров'я не повинні покривати витрати на гомеопатичні засоби і практики "поки не буде продемонстровано їх ефективність і безпеку шляхом суворих тестів".

Крім того, будь-які гомеопатичні засоби повинні забезпечуватися описом діючих речовин і концентрацій, в яких вони присутні.