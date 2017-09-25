Росіян атакував потужний комп'ютерний вірус

Потужний комп'ютерний вірус атакував Росію. Він краде банківські дані і видає себе за адміністратора мобільних пристроїв на базі операційної системи Андроїд, повідомляє ТСН.ua.

Вірус здатен запам’ятовувати і записувати порядок клавіш, які ви натискаєте на смартфоні і далі самостійно дзвонити та відправляти СМС.

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Окрім Росії, вірус вже поширився в Німеччині і Туреччині, а також атакував додатки кількох великих європейських банків.