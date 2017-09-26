У Китаї заблокували WhatsApp

Китай заблокував месенджер WhatsApp, останній продукт компанії Facebook, який був доступний на материковій частині КНР, повідомляє The New York Times.

Раніше в країні на деякий час обмежували функціонал месенджера: були заборонені відправка фотографій та інших файлів, а також голосовий чат.

Facebook не працює в КНР з 2009 року, інша соцмережа компанії — Instagram — також не функціонує на території Китаю.

В даний час, за даними видання, в WhatsApp не працює зовсім, неможлива відправка навіть текстових повідомлень.

Спеціаліст з інтернет-комунікацій в університеті Гонконгу Локман Тсуі розповів газеті, що месенджер працював з перебоями ще 24 вересня.

За його словами, деякі користувачі можливо ще мають доступ до деяких функцій.

Раніше NYT писала, що компанія Facebook таємно випустила додаток для обміну фотографіями в Китаї.