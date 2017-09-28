У Китаї вперше у світі провели операцію по редагуванню геному ембріона

Китайські дослідники заявили, що провели першу у світі «хімічну хірургію» на ембріонах, повідомляє «Бі-бі-сі».

Вчені використовували хімічне редагування геному, щоб вилікувати бета-талассемію — захворювання, при якому порушується синтез гемоглобіну. Зазначається, що операція проводилася на синтезованих в лабораторії ембріонах.

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Дослідники використовували так звану технологію «редагування основ», яка дозволяє замінити одну з базових основ ДНК — аденіну, гуаніна, цитозина або тиміну — на інше.

«Ми першими продемонстрували можливість лікування захворювань у людських ембріонів за допомогою редагування основ», — заявив журналістам один з учених.