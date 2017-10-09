Microsoft визнала поразку і відмовилася від подальшого розвитку Windows Phone

Віце-президент Microsoft по операційним системам Джо Белфіор (Joe Belfiore) заявив, що компанія перестане розробляти нові функції і апаратне забезпечення для Windows Phone. Разом з цим він запевнив, що Microsoft продовжить підтримувати платформу і випускати для неї оновлення з виправленнями помилок і усуненням вразливостей. Серія заяв про майбутнє платформи була опублікована в твіттері віце-президента Microsoft, повідомляє N+1.

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Windows Phone - платформа, розроблена Microsoft для мобільних пристроїв, яка прийшла на зміну Windows Mobile. Система була представлена в 2010 році, але, незважаючи на зусилля компанії, за кілька наступних років вона так і не стала популярною. Згідно з даними за перший квартал 2017 року, абсолютна більшість смартфонів працюють під управлінням Android і iOS, а частка інших операційних систем, у тому числі і Windows, знизилася до двох десятих відсотка.

Незважаючи на це, офіційні особи Microsoft раніше не заявляли про припинення розробки Windows для смартфонів. Тим не менше, днями представник компанії HP заявив, що компанія більше не планує випускати мобільні пристрої на Windows, пояснивши це незацікавленістю Microsoft у розвитку платформи. 8 жовтня віце-президент компанії, який займається розвитком операційних систем, відповів на кілька запитань користувачів Twitter, які стосуються майбутнього платформи. Він заявив, що розвиток самої платформи і апаратного забезпечення для неї більше не є пріоритетним напрямком, але запевнив, що користувачі продовжать отримувати необхідні оновлення безпеки та виправлення помилок.

В якості одного з пояснень такого кроку віце-президент компанії заявив, що незважаючи на різні програми підтримки розробників додатків, частка користувачів платформи була занадто малою для багатьох компаній, через що вони не бачили сенсу у витраті ресурсів на створення версій додатків для мобільної Windows.

Недавно Microsoft офіційно припинила підтримку Windows Phone 8.1, своєї великої попередньої версії мобільної операційної системи Windows Phone.

Як повідомляв УНІАН, до складеного нещодавно рейтингу найдорожчих брендів світу вперше увійшов Netflix, Apple лідирує п'ятий рік поспіль. У першу трійку рейтингу також увійшли Google і Microsoft, причому Microsoft вдалося випередити Coca-Cola.