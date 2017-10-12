"Я теж шукала, не знайшла": журналісти влаштували батл двох голосових помічників - "Аліси" і Siri (відео)

Журналісти влаштували очну ставку двох голосових помічників — Siri та "Аліси". В опублікованому на Facebook The Village відео можна побачити, як вони спілкуються одна з одною.

"- Siri: "Ось що мені вдалося знайти за запитом "що шукала". - Аліса :"Я теж шукала, не знайшла", - йдеться у фрагменті розмови двох голосових помічників.

У кінці відео під час батлу Siri та "Аліси" журналіст зазначає, що перша образилася й "пішла".

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Як повідомлялося, 10 жовтня відкрили доступ до "Аліси" - віртуального помічника, який вбудований у додаток "Яндексу" на iOS і Android. Також її можна встановити на комп'ютер на базі Windows.

Викликати помічника однією фразою, як Siri, на мобільному не вийде: потрібно запустити сам пошуковик. Спілкуватися з "Алісою" можна як голосом, так і текстом.

Siri - персональний помічник і питально-відповідальна система, адаптована під iOS. Цей додаток спілкується природною мовою, щоб відповідати на питання і давати рекомендації. Siri пристосовується до кожного користувача індивідуально, вивчаючи його особливості протягом тривалого часу.