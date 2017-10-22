Apple випустить iPhone X "для бідних"

Apple випустить бюджетні версії iPhone X для китайського ринку в 2018 році. Про це пише Portaltele.com.ua.

"За інформацією японського ресурсу Mac Otakara, компанія Apple вже створила безрамковий iPhone спеціально "для бідних", який буде продавати за відчутно нижчою ціною", - пише видання.

Мобільний пристрій буде оснащено фірмовим OLED-екраном, а також фронтальною камерою TrueDepth з підтримкою технології розпізнавання особи Face ID.

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На думку ресурсу, випуск недорогого iPhone X дозволить Apple краще конкурувати з великою кількістю безрамкових Android-смартфонів з Китаю, які продають практично за собівартістю.

Повідомляється, що анонс iPhone X "для бідних" відбудеться вже в 2018 році, найімовірніше, на початку року. Описаний японським ресурсом мобільний пристрій – швидше за все це iPhone SE нового покоління, який успадкує від новинки основні особливості, однак отримає менш розвинену основну камеру і позбудеться різних корисних "фішок", таких як бездротовий і швидкої зарядок.