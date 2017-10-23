Дослідження: від впровадження штучного інтелекту постраждають маленькі міста

Автоматизація та впровадження систем штучного інтелекту по-різному впливають на маленькі і великі міста, повідомляють дослідники з медіалабораторії Массачусетського технологічного інституту. У великих містах люди частіше зайняті розумовою працею та аналітикою, і ймовірність того, що їх замінять машини, набагато менше, ніж у невеликих містах. Це може негативно позначитися на розвитку малих міст, йдеться у статті, доступній на ArXiv.org, передає N+1.

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Міста є економічними та технологічними центрами, і сьогодні в них мешкає більше половини населення Землі. Одним з визначальних факторів урбанізації вважається міграція, яка багато в чому обумовлена наявністю робочих місць. У зв'язку з цим дослідники аналізують, як впровадження нових технологій і автоматизація виробництва впливає на зайнятість в містах. Подібні прогнози допомагають владі коригувати суспільну політику і плани розвитку міст.

Автори нової роботи визначили, які професії найбільш поширені у великих і маленьких містах США. Вони вивчили статистику за 2014 рік, зібрану Бюро статистики праці. Дані показали, що у великих містах (населення понад 100 тисяч чоловік) непропорційно велика частина населення займається розумовою працею. Це фінансові аналітики, розробники комп'ютерного ПЗ, адвокати, рекламні менеджери. У маленьких містах, навпаки, більше людей зайняті рутинною діяльністю — наприклад, працюють касирами або обслуговуючим персоналом в громадському харчуванні. Саме вони, на думку вчених, сильніше схильні до «технологічного заміщення».

В результаті, відзначають автори, великі і маленькі міста по-різному випробують на собі вплив автоматизації процесів і впровадження «розумних» систем. Менше всього будуть змінюватися прогресивні населені пункти, такі як Сан-Хосе, умовна столиця Кремнієвої долини, чи Вашингтон. У зону ризику потрапили міста, які виживають за рахунок сільського господарства та туризму — на думку вчених, їхній розвиток продовжить гальмуватися. З часом їх може спіткати доля Детройта, який переніс значний економічний і демографічний занепад через деіндустріалізацію. Чисельність населення в місті скоротилася з 1,85 мільйонів жителів в 1950 році до 680 тисяч в 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, штучний інтелект навчився розпізнавати обличчя в натовпі та на масових акціях.