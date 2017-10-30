Під Запоріжжям виявили останки мамонта (відео)

У місті Бердянськ Запорізької області виявили останки бивня мамонта під фундаментом дитячого садка. Відповідний сюжет журналістів "5 каналу" опублікований на YouTube.

На останки мамонта натрапили будівельники, які робили ремонт дошкільного закладу. За словами істориків, знахідці більше 2 мільйонів років. Однак остаточний висновок залишається за палеонтологами.

Зазначається, що будівля, в якій знаходиться дитячий садок, була побудована ще в XIX столітті. У той час часто використовували глину зі схилів узбережжя Азовського моря, де іноді і знаходять останки мамонтів.

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На даний момент знахідка знаходиться на реставрації в краєзнавчому музеї, потім вона буде виставлена в одному із залів закладу.