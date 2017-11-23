Вчені з'ясували, які емоції викликає різний алкоголь

Фахівці з організації «охорона Здоров'я Уельсу» з'ясували, які саме емоції викликає у людей споживання певних видів алкоголю. Результати були опубліковані в журналі BMJ Open.

Дослідники проаналізували відповіді 30 тис. респондентів 18-31 року з 21 країни, які вказали, як вони себе почувають після вживання певних видів алкоголю.

Читайте такожАлкоголь перешкоджає утворенню нових нервових клітин

53% учасників повідомили, що після його вживання вони відчувають себе розслабленими. 50% зв'язали почуття розслаблення із пивом. Міцні напої, як з'ясувалося, приводили до цього почуття рідше всього – лише 20% учасників вказали, що джин, горілка або віскі викликають у них відчуття розслаблення і спокою.

Зі схильністю до агресії міцний алкоголь зв'язала майже третина учасників, причому набагато частіше це робили чоловіки. Чоловіки з алкогольною залежністю відчували агресію в шість разів частіше за інших. При цьому червоне вино викликало агресію лише у 2,5% відсотків опитаних.

Автори роботи сподіваються, що отримані дані можна буде використовувати в практиці охорони здоров'я для переосмислення моделей споживання алкоголю і боротьби з алкогольною залежністю.